Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj a condamnat, saptamana trecuta, un numar de trei inculpați, respectiv: un agent de poliție din cadrul I.P.J. Maramureș, pentru comiterea infracțiunilor de favorizarea faptuitorului și fals intelectual, la executarea pedepsei de 1 an și 10 luni inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere…

- Fostul primar al comunei Arieșeni, Marin Jurj, a fost condamnat la inchisoare cu executare in dosarul in care a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție Alba Iulia. Hotararea a fost pronunțata luni, 19 octombrie 2020, și poate fi contestata la Curtea de Apel. Jurj este, inca, primar…

- Ziarul Unirea Antrenor de tenis din județul Alba condamnat la inchisoare cu executare pentru viol. A agresat o minora pe care o antrena Judecatoria Alba Iulia in 16 ianuarie 2018. A fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare si la plata a 15.000 de euro daune morale victimei. Antrenorul a formulat…

- Fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita a fost condamnat, miercuri, de judecatorii de la Curtea de Apel București. Fost primar condamnat la cinci ani de inchisoare. Cutremur pe scara politica Gheorghe Nichita a fost dus cu escorta Poliției, in arest. Acesta urmeaza sa fie incarcerat in Penitenciarul…

- Fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a spus dupa ce a aflat ca a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, ca „iși face bagajul” pentru a merge la penitenciar, potrivit Mediafax.„Sunt acasa. Astept sa fiu sunat si imi fac bagajul", a spus Gheorghe Nichita. Fostul…

- Gheorghe Nichita, fostul primar al Iasului, a fost condamnat azi, in sentinta definitiva la 5 ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. El a fost acuzat de procurori, ca a cerut mita 10% dintr-un contract semnat de primariu cu UTI. In acelasi dosar a fost condamnat…

- Nichita a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Gheorghe Nichita, fostul primar din Iasi, a fost condamnat azi la 5 ani de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva si a fost luata azi de Curtea de Apel Bucuresti. Gheorghe Nichita a fost trimis in judecata de procurorii DNA. ...