Stiri pe aceeasi tema

- O femeie este in stare grava dupa ce mașina in care se afla a fost izbita in mers de un copac care a cazut pe un drum național din județul Suceava. In autoturism se mai aflau soțul și doi copii.

- O femeie este in stare grava dupa ce un copac a cazut peste mașina in care se afla. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava mașina se afla in trafic, pe DN 17, pe raza localitații Iacobeni. In mașina se afla o familie, cu doi copii. Barbatul și cei doi copii au ieșit din autoturism…

- Barbatul și cei doi copii au reușit sa iasa din autoturism, fara sa acuze probleme medicale menite sa le puna viața in pericol. Soția, in schimb, a ramas incarcerata. In prezent, echipajul de prim-ajutor incearca sa o resusciteze, femeia fiind in stare de inconștiența, potrivit suceava-smartpress.ro…

- O femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata in municipiul Campulung Moldovenesc, dupa ce un autoturism a fost lovit de tren, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava,…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe pe raza localitații Rașca. O mașina a lovit un cap de pod, dupa care a cazut in albia unui parau. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, șoferul, in varsta de 27 de ani, a ramas incarcerat, cu picioarele prinse sub…

- La data de 9 noiembrie 2020, in jurul orei 22.00, un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Moților din Alba Iulia, in direcția Micești -Alba Iulia, a pierdut controlul asupra direcția de mers și a intrat in coliziune cu un stalp. In urma impactului stalpul…