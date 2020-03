In anul 2019, din judetul Suceava au fost exportate 2.996 de tone de carne, cu 208 tone mai mult fata de 2018, iar exportul de produse din carne a inregistrat o crestere de aproape noua ori anul trecut fata de 2018, de la 703 tone la 7.041 tone de produse. Si exportul de produse lactate fabricate in judetul din nordul tarii a crescut cu 274 de tone, de la 1.408 tone de produse lactate exportate in 2018 la 1.682 de tone in 2019. Conform directorului executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava, medicul veterinar Danut Corneanu, in anul 2019 au fost emise…