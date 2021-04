Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 3 ani a murit dupa ce a fost calcat cu mașina chiar de tatal sau. Incidentul a avut loc luni, in curtea unei societati comerciale din localitatea Vicovu de Jos. Politistii suceveni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un medic in varsta de 27 de ani din Timisoara, care lucra la Spitalul Judetean pe Sectia ATI, a fost gasit decedat in locuinta sa, luni dimineata. Necropsia va stabili exact care sunt cauzele decesului. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, relateaza news.ro. ”La data de 4 aprilie…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa in cazul accidentului de la Arbore in care a fost implicat un microbuz scolar in care se aflau 19 elevi, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Totodata, el a spus ca se verifica…

- Un barbat de 47 de ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental de un altul, in timpul unei partide de vanatoare desfasurate pe malul Dunarii, in judetul Ialomita. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj, potrivit news.ro. Politia Judeteana Ialomita a anuntat,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri seara, intr-un bloc de garsoniere din Brasov, 50 de persoane fiind evacuate din cauza flacarilor care se manifestau violent la etajul al patrulea al imobilului. Echipajele de interventie au gasit la locul incendiului o persoana carbonizata, fiind vorba despre…

- Politistii din Salaj s-au autosesizat intr-un caz in care un caine a fost ucis intentionat de catre o persoana care a trecut cu un autoturism de teren peste el, situatia fiind semnalata printr-o inregistrare postata pe o retea de socializare, potrivit Agerpres. Citește și: Europenii pot manca…