Doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident produs sambata noaptea in Salcea, la intrarea in Suceava, in urma coliziunii dintre un autobuz si o caruta, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Cobziuc.



La fata locului a intervenit Detasamentul de pompieri Suceava cu un modul SMURD si ambulante de la Serviciul Judetean de Ambulanta.



Potrivit sursei citate, doua victime, care se aflau in caruta, au fost gasite in stop cardio-respirator si s-au facut manevre de resuscitare, insa in cele din urma s-a declarat decesul celor doua…