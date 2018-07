Suceava: DN17 blocat de aluviuni, la Prisaca Dornei

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 08:50 – 7 persoane au ajuns la spital in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier care s-a produs pe DN 2 (E 85), in apropiere de localitatea Podeni, judetul Suceava. Au fost implicate 4 autovehicule, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a precizat…

- O autospeciala de la ISU Suceava s-a rasturnat in timp ce se ducea sa stinga un incendiu. Drumul a cedat și s-a surpat sub greutatea autospecialei. Masina a intrat in balans și s-a rasturnat, in afara carosabilului. Din fericire, cei doi pompieri militari care se aflau in mașina nu au fost raniți.

- Doi tineri din Suceva au infruntat dezastrul ramas in urma inundatiilor si au mers pe jos, printre copaci cazuti si prin noroaie, pentru a ajunge in biserica unde urmau sa se cunune. E o dovada ca viata merge inainte si ca trebuie sa gasim in noi puterea de a ne bucura de ea. Acesta e mesajul pe care…

- Patru persoane si circa 400 de oi au ramas blocate intre ape. Ele au fost salvate de catre pompieri. Mai multe curti si beciuri din Radauti, Campulung Moldovenesc si Slatina au fost inundate. De asemenea, DJ 209A a fost o buna bucata de timp blocat din cauza inundatiilor.

- Drumul de acces catre satul Ponorel, comuna Vidra, este impracticabil, din cauza precipitațiilor abundente și a scurgerilor de pe versanți. Probleme sunt și la Valea Besesti. Pe drum au fost aduse aluviuni, fiind, pe alocuri, blocat. De asemenea, din caza precipitațiilor, drumul se aseamana cu mic parau.…

- Cinci persoane au ajuns luni la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN17 in municipiul Campulung Moldovenesc, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Reprezentantul ISU Suceava a mentionat ca evenimentul s-a produs in proximitatea fostei fabrici de incaltaminte Montana,…

- Ploaia torențiala de joi a blocat drumul spre Valea Manastirii, acesta fiind inghițit de ape. Pe imaginile surprinse de un cititor ziarulunirea.ro se poate vedea cum apele au navalit pe carosabil. Imaginile vin de pe drumul spre Valea Manastirii, din dreptul paraului Vadului, unde ploile torențiale…