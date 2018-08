Directorul tehnic al Directiei Silvice Suceava, Valerian Solovastru, a fost retinut, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, in localitatea Ilisesti, soldat cu decesul unei fete de 12 ani, care traversa regulamentar strada. Intr-un comunicat remis AGERPRES, miercuri, de Biroul de presa al IPJ Suceava, se arata ca un barbat, in varsta de 56 de ani, din Cimpulung Moldovenesc, care conducea autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Ilisesti, a surprins si accidentat, marti, o minora de 12 ani, din Ilisesti, care era angajata in mod regulamentar in traversarea partii carosabile, pe marcaj pietonal.…