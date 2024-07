Suceava: Combină în flăcări într-un lan de grâu Un incendiu a izbucnit vineri la un utilaj agricol aflat intr-un lan de grau in localitatea suceveana Balcauti, combina fiind distrusa de flacari in proportie de 90%. ”Combina agricola s-a aprins in momentul in care lucra intr-un lan de grau. Conducatorul auto a avut inspiratia sa scoata utilajul din lan si sa il conduca intr-un loc unde se afla o cultura de sfecla, de unde incendiul nu se putea extinde la vegetatia uscata. Astfel, a fost evitata propagarea incendiului, care din cauza caniculei s-ar fi dezvoltat cu repeziciune pe o suprafata foarte mare”, informeaza ISU Suceava. Pompierii militari… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

