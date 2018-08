Suceava: Cinci hectare de grâu au ars într-un incendiu la Ratoş Cinci hectare de grau au ars, sambata, intr-un incendiu produs pe un camp din localitatea Ratos, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, incendiul izbucnit in lanul de grau a afectat cinci hectare din cele aproximativ 25 cat are suprafata totala a terenului. La fata locului au intervenit pompierii militari de la Garda de Interventie din Siret, cu doua autospeciale de stingere si opt subofiteri, care au localizat si lichidat incendiul inainte ca acesta sa se propage la intreaga suprafata a terenului cultivat. Potrivit ISU Suceava, incendiul a izbucnit,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci hectare de grau au ars, sambata, intr-un incendiu produs pe un camp din localitatea Ratos, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, incendiul...

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o fabrica de incaltaminte din Harman, judetul Brasov, fiind afectata o suprafata de 800 de metri patrati. Din primele informatii nu exista victime, dar incendiul se manifesta cu degajari de fum, mai multe echipaje intervenind pentru stingere, informeaza…

- UPDATE ora 9:50 Pompierii intervin pentru lichidarea ultimelor focare in urma incendiului izbucnit duminica-dimineata, la Manastirea ‘Sf. Mina’ din localitatea Rosiori, pagubele materiale produse fiind semnificative, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit acestuia, suprafata…

- Marti seara, in jurul orei 19.20, un grav accident de circulație s-a produs pe DN 2, pe raza localitații Ratoș. Un tanar de 19 ani, din comuna Negostina, in timp ce conducea mașina pe DN 2, pe direcția Siret – Suceava, cel mai probabil a vrut sa vireze stanga spre localitatea Negostina, a franat, moment…

- Un accident cumplit a avut loc, marți seara, pe DN 2, in zona localitații Ratoș, din judetul Suceava. Un TIR, un automobil și un autocar cu copii, inregistrat in Ucraina, s-au ciocnit, iar tanara și-a pierdut viața. “Pe DN 2, la kilometrul 473, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a spus ca accidentul a avut loc in localitatea Ratos, iar la fata locului echipajele de descarcerare au gasit in masina o fata si un baiat inconstienti."Cei doi ocupanti ai autoturismului au fost extrasi, inconstienti. (...) Din nefericire, dupa manevrele…

- Un incendiu puternic a izbucnit in cursul noptii de duminica spre luni la Scoala nr. 124 din Bucuresti, situata in sectorul 5, pe strada Margeanului.Incendiul a izbucnit in jurul orei 03.30, la acoperisul cladirii, initial a cuprins o suprafata de 500 de metri patrati, apoi s a extins.La fata locului…