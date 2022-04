Stiri pe aceeasi tema

- Cinci angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dintre care patru sunt autopsieri, au fost trimisi in judecata in dosarul care vizeaza comiterea mai multor infractiuni de luare de mita, furt si inselaciune comise in primele trei luni ale pandemiei, in perioada februarie-aprilie 2020,…

- Lovitura grea pentru autopsierii de la Spitalul Județean Suceava in ancheta procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava privind faptele de luare de mita de care a fost acuzata inițial cea mai veche autopsiera – Mariana Ficiuc.Procurorii au anunțat ca au trimis in ...

- Dragos Mandache, coordonator zonal al Departamentului ITP si Supraveghere Parc National de Vehicule din cadrul RAR, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat al DNA de joi,…

- Un medic expert al Casei Judetene de Pensii Bihor a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, procurorii identificand peste 270 de asemenea acte. Medicul a primit bani sau produse pentru prelungirea unor concedii medicale si pentru constatarea unor grade de invaliditate, informeaza…

- O femeie, autopsier la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, este cercetata penal pentru luare de mita de la zeci de persoane si pentru furt, dupa ce si-a insusit bunuri de la o persoana decedata. Conform datelor comunicate, marti, de Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, anchetatorii au dispus…

- Eugen Furdiui, primar al comunei Rosia Montana, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Alba. Procurorii au constatat ca acesta a incalcat legea atunci cand a numit prin dispozitie, fara concurs, un functionar public in compartimentul…

- Primarul din Roșia Montana, Eugen Furdui, trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Ce ii reproșeaza procurorii Primarul comunei Rosia Montana, Eugen Furdui, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Alba. Procurorii au constatat…

- Directorul adjunct al APIA, Dumitrascu Bogdan Dumitru, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA, sub acuzatia de luare de mita, transmite DNA, joi, intr-un comunicat de presa. Procurorii au transmis ca, la data de 10 decembrie 2021, inculpatul Dumitrascu Bogdan Dumitru, ar fi pretins de la…