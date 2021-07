Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 iulie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 4 iulie 2021: Loto 6/49:Loto 5/40: Joker: 6, 31, 25, 18, 11 + 3Noroc: Noroc Plus: Super Noroc: Report in valoare de peste 5,86 milioane de euro la Joker, categoria I La…

- Astazi, 4 iulie, de la ora 18:15, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 1 iulie, Loteria Romana a acordat peste 18.500 de caștiguri in valoare totala de peste 1,61 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 4 iulie 2021:…

- Pe soselele din tara sunt lucrari cu restrictii pe DN 2, langa municipiul Roman. Reporterul RRA Alex Lancuzov are detalii: Regionala de drumuri Iasi asfalteaza in zona localitatii Horia. Este intrarea in Roman dinspre Bacau. Lucrarile dureaza doua, trei, saptamani si se fac pe 10 km, circulatie dirijata…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat joi ca pana in prezent au fost depistate in Romania 1.128 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC). Potrivit CNSCBT, in 1.114 cazuri a fost depistata tulpina britanica, in 5…

- Trafic dirijat pe DN1B la intersecție cu DJ203C, in afara localitații Pietroasele, accident de circulație Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre trei autoturisme, unul condus dinspre Mizil catre Buzau, de o șoferița de 64 de ani, din București, și alte doua…

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat tigari de contrabanda in valoare de peste 92.000 de lei si au indisponibilizat autoturismul folosit in activitatea infractionala, dupa o urmarire in trafic si folosirea armamentului din dotare. Intr-un comunicat transmis Agerpres de ITPF Sighetu Marmatiei,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea unui numar de 8 inculpați și masura controlului judiciar fața de alți 8, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat specializat…