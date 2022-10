Suceava: Bărbat cercetat pentru exploatarea prin muncă a celor 5 copii; minorii – agresaţi fizic şi psihic Un barbat a fost retinut, joi, de procurorii DIICOT Suceava, pentru infractiunile de trafic de persoane in forma continuata si rele tratamente aplicate minorului, el fiind acuzat ca si-a exploatat prin munca cei cinci copii minori, acestia fiind agresati fizic si psihic. Conform unui comunicat de presa al DIICOT, faptele s-au petrecut pe perioada mai multor ani. ‘In cauza s-a retinut ca (…) inculpatul si-a exploatat prin munca cei cinci copii minori, pe care i-a obligat sa presteze activitati agricole de crestere si de ingrijire a animalelor la ferma de magari a familiei si la o fabrica de cauciucuri… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

