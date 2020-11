Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Procurorii de la Serviciul Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au ridicat in urma celor 67 de perchezitii efectuate, joi, in municipiul Bucuresti si in judetele Suceava, Bistrita-Nasaud, Botosani, Neamt si Bacau bani si bunuri in valoare totala de aproximativ un milion…

- Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti ai mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava efectueaza cercetari in trei cauze penale ce vizeaza suspiciuni privind…

