Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna a facut prapad in Falticeni, județul Suceana! Șarpanta unui bloc din centru municipiului a fost luata de vijelie și a cazut peste mai multe autoturisme ”Din primele informații nu sunt victime. Intervin pompierii militari pentru dezafectarea și indepartarea elementelor de construcție”,…

- Mai multe autovehicule parcate in zona centrala a municipiului Falticeni au fost avariate miercuri dupa-amiaza dupa ce șarpanta unui bloc de locuințe s-a desprins și a cazut. Totul s-a intamplat din cauza vantului puternic care a insoțit ploaia anunțata de meteorologi prin intermediul avertizarii ...

- Doua persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident rutier produs in localitatea Hurjuieni, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un copac, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, una dintre cele doua victime a ramas…

- Furtuna puternica din aceasta seara din Suceava a provocat pagube in mai multe zone din municipiu. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca vantul puternic a smuls folia de tabla de pe un bloc mansardat de pe str. Victoriei, din cartierul Obcini. Tabla a fost rupta de pe ...

- Traficul rutier a fost intrerupt temporar, marti, pe DN 17A, la Sucevita, dupa ce mai multi copaci au cazut pe sosea, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a aratat ca pompierii militari au intervenit pentru defrisarea si indepartarea a sapte arbori…

- 3 tineri, cu varste cuprinse in 23 si 30 de ani au decedat noaptea trecuta, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile. Accidentul s-a produs in localitatea Poiana Stampei din judetul Suceava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/16-mai-ora-8-A-Galeata.mp3…

- Poate ca cei ce s-au grabit sa-l rastigneasca public pe preotul care l-a scufundat complet in apa pe bebelușul de cateva saptamani din Suceava, in timpul botezului, iar copilul a murit la spital, ar trebui sa ofere o reacție a bunului-simț, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane. „Poate…

- Peste 2.200 de persoane s-au vaccinat impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 in judetul Suceava, in perioada minivacantei prilejuite de Sarbatorile Pascale, dintre care 325 chiar in prima zi de Paste, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Directiei judetene de Sanatate Publica (DSP), Gabriela Bancila.…