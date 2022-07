Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 3 iulie 2022, in județul Alba au fost raportate 8 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 54.030 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.682 de persoane au fost declarate vindecate și s-au…

- Astazi, 26 iunie 2022, in județul Alba au fost raportate 6 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.981 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.638 de persoane au fost declarate vindecate și s-au…

- Astazi, 22 iunie 2022, in județul Alba au fost raportate 4 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.956 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.621 de persoane au fost declarate vindecate și s-au…

- Astazi, 18 iunie 2022, in județul Alba au fost raportate 9 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.944 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.614 de persoane au fost declarate vindecate și s-au…

- Astazi, 5 iunie 2022, in județul Alba au fost raportate 4 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.903 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.571 de persoane au fost declarate vindecate…

- Astazi, 27 mai 2022, in județul Alba au fost raportate 3 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.874 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.525 de persoane au fost declarate vindecate…

- Potrivit Ministerului Sanatații, in Romania au fost inregistrate in ultimele 434 de noi infectari cu SARS CoV 2. O persoana a murit. In momentul de fața: 615 persoane sunt internate in secții, din care 39 sunt copii; 87 de persoane sunt internate in ATI. Din cele 87 de persoane internate in ATI, 80…

- Autoritațile au anunțat luni, 23 mai, ca au fost raportate 234 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 9.731 de teste rapide și PCR. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.…