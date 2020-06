O tanara a fost ranita usor dupa ce autoturismul in care se afla a fost acrosat de trenul Suceava-Cacica, la o trecere de cale ferata pe raza localitatii Humoreni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In masina se aflau trei adulti si doi minori, iar numai o femeie in varsta de 26 de ani, cu escoriatii, a necesitat ingrijiri medicale la fata locului, dar a refuzat transportul la spital. La locul accidentului a intervenit un echipaj de la Garda de interventie Solca si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. In tren se aflau 15 persoane si niciuna nu a fost ranita.…