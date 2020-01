Suceava: Accident mortal la Şcheia! Traficul feroviar, blocat Astazi, in jurul orei 8.00, o duba a fost lovita de tren in comuna Scheia, Suceava. In autoutilitara se aflu doua persoane. Una dintre ele a fost proiectata in afara masinii si a murit, iar cealalta a ramas incarcerata, fiind scoasa de pompierii si predata echipajului SMURD. La fața locului au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale cu accesorii pentru descarcerare si doua ambulanțe SMURD. Traficul feroviar este blocat. Stire in curs de actualizare (Radio Iasi/FOTO Obiectiv de Suceava / ISU Suceava) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a fost sesizat duminica dimineața, la ora 06:40, de producerea unui accident feroviar in Halta Giroc, intre un tren interegio care circula pe ruta Timișoara-Targu Mureș și un autoturism. La locul intervenției s-au deplasat de urgența 2 echipaje SMURD (B și C), o autospeciala de stingere, doua…

- Un accident feroviar s-a produs, miercuri, in zona garii Ploiești Triaj. Doua trenuri s-au ciocnit frontal, iar cinci persoane au fost ranite. Potrivit primelor informații, trenul personal care circula pe ruta Ploiești Sud – București era in mișcare, iar trenul marfar, de la un operator privat, era…

- Traficul feroviar este blocat joi seara in urma coliziunii a doua autotrenuri pe raza comunei Iacobeni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata potrivit Agerpres. Sursa citata a precizat ca nu sunt victime, dar unul dintre cele doua autotrenuri s-a rasturnat pe calea ferata.…

- „Un echipaj SMURD a invervenit, în jurul orei 10.40, ca urmare a unui eveniment rutier care s-a produs în apropierea sensului giratoriu de pe strada Izlazului, din municipiul Cluj-Napoca. O femeie în vârsta de circa 60 de ani a primit asistența medicala de la echipajul…

- Doua mașini s-au facut praf in aceasta seara in Bariera Ploiești. Una dintre ele este o autospeciala SMURD careia o șoferița nu i-a acordat prioritate in intersecție deși avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune. Pompierii se deplasau catre poarta Crangului, acolo unde avusese loc un carambol.…

- Duminica, in jurul orei 12, la Uzunu, un TIR incarcat cu azotat de amoniu a lovit un autoturism. Cicurlatia este blocata pe ambele sensuri, la fata locului fiind prezente numeroase echipaje ale Pompierilor – care intervin inclusiv cu autospeciala CBRN – ambulante, echipaje SMURD, dar si elicopterul…

- Un accident rutier mortal a avut loc vineri dimineata, pe DN 23, traficul in zona fiind blocat pe ambele sensuri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Braila. Potrivit sursei citate, un barbat in vars...

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 79 Arad – Oradea. Evenimentul rutier s-a petrecut intre localitațile Șimand... The post Accident pe un drum național din vestul țarii! Traficul rutier, blocat pe ambele sensuri. UPDATE: A fost solicitat elicopterul SMURD appeared first…