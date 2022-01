Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei Ion Lungu ii invita pe oameni la focul de artificii din noaptea de Revelion din centrul municipiului reședința de județ dar le recomanda sa poarte masca și sa respete distanțarea. Focul de artificii va fi lansat la trecerea dintre ani de pe Casa de Cultura și va ține 20 de minute. ”Ii…

- Connect-R și Andrew Dum vor canta in spectacolul de Revelion organizat de Primaria Fagaraș, pe platoul din fața Casei de Cultura din municipiu. Primaria Fagaraș, Consiliul Local Fagaraș și Casa de Cultura vor organiza un eveniment care va marca trecerea dintre ani. Pe scena din fața Casei de Cultura,…

- In ultima zi din an, la trecerea intr-un nou an, cei care vor sa petreaca momentul in aer liber, intr-o atmosfera festiva, sunt așteptați in centrul Sucevei, in preajma bradului de Craciun, pentru a admira focul de artificii oferit de Primarie.„Primaria Suceava va organiza un foc de artificii ...

- In noaptea de Revelion, pe esplanada Casei de Cultura din centrul Sucevei va avea loc doar un foc de artificii. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top, ca legislația permite și derularea altor acțiuni in noaptea dintre ani, cum ar fi concertele, dar cu impunerea unor masuri, cum ar…

- SCOALA POPULARA DE ARTA ADUCE PE SCENA ‘BUCURIILE IERNII’ Centrul pentru Cultura si Arte ‘Carmen Saeculare’ Neamt, prin Scoala Populara de Arta Piatra-Neamt, organizeaza spectacolul muzical coregrafic intitulat BUCURIILE IERNII. Alaturi de elevii claselor de canto traditional (coordonator, Laurentiu…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat in aceasta dimineața ca in noaptea de Revelion va fi organizat un foc de artificii in centrul orașului. Ion Lungu a spus ca a luat aceasta decizie ca urmare a noilor masuri de relaxare care au fost propuse marți seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența.…

- Comuna Adancata se pregatește sa intampine sarbatorile de iarna intr-un mod cat mai placut ochiului. Astfel, cladirile importante incepand de la Primarie, școli, gradinițe, caminul, dispensarul, au fost ornate festiv iar iluminatul public de sarbatori a fost aprins inca de la finalul lunii noiembrie…

- Asociația „Bucovina Profunda” și Grupul civic „Suceava Educata” anunța ca duminica, 14 noiembrie, incepand cu ora 15:00, pe esplanada Casei de Cultura din Suceava va avea loc protestul „Pentru libertate”. Potrivit organizatorilor, protestul este organizat impotriva certificatului verde, impotriva obligativitații…