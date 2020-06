Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in centrele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului nu se mai inregistreaza nici un caz pozitiv de COVID-19, dar și ca s-a aprobat propunerea de ridicare a masurii de carantinare a unitaților de la Sasca…

- In județul Suceava, in actualul context sanitar, cei 700 de copii din centrele de plasament sau aflați in grija asistenților maternali nu participa la activitați colective de 1 iunie. Insa, cu toții, primesc torturi și sucuri. Afirmația a fost facuta prin telefon, la Radio Top, de șefa Direcției Generale…

- PSD Suceava a comunicat ca, in ultimele zile, a donat 12.000 de maști de protecție FFP2 și FFP3. Maștile au ajuns la Caminul de Batrini de la Bogdanești, la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica din Sasca Mica și la spitalele din Vatra Dornei, Cimpulung și Falticeni. Presedintele PSD…

- In contextul pandemiei cu COVID-19, la nivelul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava s-a format o rețea de sprijin, consiliere și suport emoțional, din care fac parte psihologi, care vine in ajutorul personalului din centrele rezidențiale, asistenților ...

- La Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica din Sasca Mica, unde s-au inregistrat citeva sute de cazuri de coronavirus, au fost montate șase containere de locuit, pentru angajații aflați in izolare și care asigura schimbul de tura. Containerele au fost puse la dispoziție de catre ISU Suceava.…

- Angajatii centrelor de asistenta sociala de la Pojorata, Siret, Zvoristea si ‘Blijdorp – O noua Viata’ Suceava vor fi testati, vineri, iar personalul din CRRN Sasca Mica, ce a primit un rezultat negativ, va fi retestat, deoarece pe 25 aprilie ar urma sa se reintoarca in familie pentru izolarea la domiciliu,…

- DGASPC Suceava a solicitat printr-o adresa, marti, testarea intregului personal si a tuturor beneficiarilor din centrele de adulti cu dizabilitati, dupa ce s-au confirmat peste 300 de cazuri cu COVID-19 in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) din Sasca Mica, a anuntat purtatorul…

- Zeci de persoane internate in Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica din Sasca Mica, Suceava, au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. 600 de persoane au fost testate, insa deocamdata nu au venit rezultatele pentru toate.