Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) sa verifice o sesizare conform careia cadre medicale din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) sustrag materiale dezinfectante si de protectie din...

- Prefectura Suceava a anuntat, duminica, finalizarea montarii containerelor-corturi tip tunel, care vor asigura spatiul pentru echiparea si decontaminarea personalului medical, dar si triajul pentru pacientii care vin la spital, noteaza Agerpres. Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, in urma consultarii…

- La Spitalul Judetean Suceava a a fost finalizata actiunea de montaj a ansamblului container- corturi tip tunel. Prefectura Sucevaa a trannis astazi ca acesta va asigura atat spatiul pentru echiparea si decontaminarea personalului medical cat si triajul pentru pacientii care vin la spital. Prefectul…

- Mai multe cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgența din Suceava sunt acuzate ca au sustras materiale dezinfectante și de manuși din unitatea sanitara. Acuzațiile au fost lansate chiar de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan a solicitat Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) sa…

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a informat, printr-un comunicat de presa, ca a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean sa verifice in regim de urgența o sesizare conform careia cateva asistente din cadrul Spitalului Județean Suceava „sustrag dezinfectanții pentru igienizarea ...

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean sa verifice in regim de urgența sesizarea primita, conform careia, cateva cadre medicale (asistente), din cadrul Spitalului Județean Suceava, sustrag dezinfectanții pentru igienizarea spațiilor, prin utilizarea…

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, in urma consultarii cu managerul interimar al Spitalului Judetean Suceava, dr. Filip Florin, a dispus, in regim de urgenta, montarea a 3 constructii modulare in curtea unitatii medicale, langa Unitatea de Primiri Urgente cladirea spitalului nou , pentru…

- Prefectura Suceava informeaza ca in cursul zilei de azi Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a distribuit 725 de maști fpp 2 și 400 maști fpp 3, primite in data de 24 martie, dupa cum urmeaza: – Direcția de Sanatate Publica Suceava: 225 buc maști ffp 2 și 100 buc. maști ffp 3 – Spitalul…