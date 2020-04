Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) si ISU Suceava au primit 1.500 de masti de protectie si 400 de perechi de manusi, in urma unei actiuni de strangere de fonduri a societatii civile, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19, informeaza printr-un comunicat de presa remis AGERPRES, miercuri, organizatorii campaniei ''Impreuna pentru #Suceava''.



Sursa citata precizeaza ca s-au distribuit la SJU Suceava 1.100 de masti de protectie si la ISU Suceava 400 de masti, de tip KN95, dar si 400 de manusi pentru protectia cadrelor medicale si a celor de la ISU Suceava, in lupta…