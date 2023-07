In perioada in care mercenarii lui Evgheni Prigojin s-au revoltat pentru scurt timp impotriva guvernului rus, o nava de razboi franceza facea prima sa calatorie in Marea Baltica. Fregata Auvergne a acostat la Helsinki la 24 iunie, in semn de susținere fața de cel mai nou membru NATO, Finlanda. Desfașurarea la doar 300 de kilometri […] The post Suceala lui Macron. Incearca sa revina de partea buna a istoriei - și a NATO? first appeared on Ziarul National .