- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa armeana Alaskert, și este ca și calificata in play-off-ul Ligii Europa. Meciul de la Erevan a contat pentru mansa I a turului III preliminar al UEFA Europa League la fotbal. Succesul clujenilor a venit grație golurilor…

- BERBEC In dragoste, lucrurile decurg natural. Nu se intrevad schimbari de spirit, poate doar la inceputul lunii sa existe o serie de efuziuni. In planul carierei, in schimb, este momentul de inceput al unui an plin de progrese, de realizari. Succesul este garantat in tot ceea ce intreprinzi…

- HOROSCOP BERBEC Uneori, cele mai bruste solutii sunt si cele mai bune, fara sa ai timp suficient sa analizezi problema pe toate fetele. Azi primesti o veste neasteptata pe care o poti pune imediat in practica. Nu te mai gandi ce-ar fi fost daca incercai si alta varianta, ci profita imediat de aceasta…

- Dupa ce luni a aterizat in București și seara a prezentat trofeul Roland Garros fanilor pe Arena Naționala, Simona Halep și-a luat o vacanța și se relaxeaza. Dupa doua saptamani epuizante la Paris, Simona s-a relaxat in aceasta dimineața la piscina de la Stejarii Country Club. Halep a postat pe Instagram…

- Se spune ca valoarea nu asteapta numarul anilor. Iar uneori nici spiritul antreprenorial. Si asta o dovedesc Alexandra si Catalina, care la varste la care alti tineri inca asteapta ca parintii sa le asigure totul, si-au luat soarta in propriile maini.

- Cancerul de san: tratament fara chimioterapie in stadii incipiente. Femeile care au fost diagnosticate cu aceasta boala ar putea scapa de aceasta etapa. Cancerul de san descoperit in faze incipiente ar putea fi tratament fara chimioterapie, conform unui studiu realizat la New York de echipa de cercetatori…

- La Sebeș are loc duminica un referendum local in cadrul caruia populația este consultata cu privire la achiziționarea unui laborator mobil pentru masurarea calitații aerului. Pentru ca rezultatul sa poata fi validat, minim 8.000 de cetațeni trebuie sa se prezinte la secțiile de vot. Programul de desfașurare…