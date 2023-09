Succesul Ucrainei, crucial pentru securitatea europeană Forțele Ucrainei nu sunt nici pe departe unde sperau ca vor fi, in timp ce toamna se apropie. Luptele grele au avut loc in lunile de vara in jurul Robotine, la sud de Orihiv și la nord de Mariupol, iar satele eliberate sunt acum o gramada de moloz, nu mai exista cladiri intregi. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

