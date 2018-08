Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si doua femei din localitatea buzoiana Lipia, cu varste cuprinse intre 25 si 57 de ani, au ajuns in arest dupa ce politia a aflat ca tin captiva in casa o tanara din Braila. La eliberarea femeii sechestrate au participat si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale.

- Tom Cruise aruncandu-se in gol din avion, Denzel Washington luptand din nou pentru dreptate, Dwayne Johnson sarind pe cea mai inalta cladire din lume, cel mai mare rechin sau o mama Incredibila care incearca sa salveze lumea intr-o animatie plina de amuzament? Pregateste-te pentru momente pline de suspans,…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Prahova Ludmila Sfirloaga a participat vineri, 1 iunie 2018, alaturi de presedintele Uniunii Elene din Romania, Dragos Zisopol si ambasadorul Republicii Elene in Romania, excelenta sa,Vassilis Papadopoulos, la prezentarea si lansarea oficiala a proiectului cultural-istoric…

- Cea mai mare parte dintre evenimentele cultural-artistice organizate de Arhiepiscopia „Dunarii de Jos” de Ziua Copilului au fost gazduite de Asezamantul „Sfantul Vasile cel Mare“ din Galati. Manifestari asemanatoare au avut loc insa si in centrele de zi de la parohiile „Sfantul Ierarh Spiridon“ si „Sfantul…

- Cu mic, cu mare, clanul Sirbu a venit sa se distreze la party-ul dedicat vederelor si copiilor acestora pentru 1 iunie. Radu Sirbu si frumoasa lui sotie, Ana, prietenii nostri de ani buni, si-au adus copiii la petrecerea picilor organizata de revista OK! la British School of Bucharest. Ne-am bucurat…

- Cristian Țopescu suferea de ani grei de diabet, iar din cauza complicațiilor a ajuns la spital, urmand ca mai apoi sa sufere un stop cardi-respirator. Familia a incercat sa țina ascunsa o alta boala grava de-ale lui Cristian Țopescu, mai exact un Alzheimer aflat la inceput de evoluție, o boala degenerativa…

- Ilie Nastase e in doliu Sora lui, Georgeta, in varsta de 73 de ani, a murit.Aceasta suferea de o boala crunta. Decesul survine chiar in ziua in care Ilie Nastase a fost retinut de politie si i s au intocmit si doua dosare penale.Citeste si:Generalul Ilie Nastase, oprit in trafic de politisti. Fostul…

- Celebrul artist Adrian Daminescu trece prin clipe grele, dupa ce socrul lui s-a stins din viața. Adrian Daminescu iși consoleaza soția, pe Daniela, care este pur și simplu ravașita dupa moartea tatalui sau.