Stiri pe aceeasi tema

- Google anunta ca a ajuns la un acord cu cei mai mari operatori de telefonie din lume, care vor suporta tehnologia sa, Chat, ca inlocuitor pentru clasicul SMS. Google a esuat in mai multe randuri in incercarea sa de a veni cu un concurent puternic pe zona aplicatiilor de chat, care sa rivalizeze cu produse…

- Cei mai mari operatori telecom din Romania, Orange și Vodafone, s-au trezit cu amenzi usturatoare dupa ce ANCOM a constatat ca și-au mințit clienții. Neregulile au fost sesizate chiar de utilizatori și aduse la cunoștința ANCOM, instituție condusa de fostul premier Sorin Grindeanu. Acesta a anunțat…

- „In urma unor sesizari venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul in care operatorii aplica regulamentul european Roam like at home in Romania. Controalele au evidențiat nereguli, așadar am solicitat furnizorilor de servicii de comunicații electronice sa remedieze in anumite termene…

- "In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- INȘELACIUNE Zeci de polițiști și jandarmi din cadrul IPJ Vaslui au descins astazi, la primele ore ale dimineții, la palatului bulibașei rromilor, Petrea Sandu. Baietii acestuia sunt banuiți ca au inșelat toate companiile de telefonie mobila din Romania (Orange, Vodafone, Telekom), achiziționand…

- Al doilea operator de pe piața de telefonie mobila din Romania, cu venituri de 182,3 milioane euro și 9.944.595 utilizatori, joaca la mai multe capete și discuta despre o fuziune care ar putea schimba radical locurile pe podium.Deși nu se afla la prima incercare, Vodafone a confirmat intenția…