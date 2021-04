Conducerea partidului german Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si-a reinnoit luni seara sprijinul pentru Armin Laschet, presedintele formatiunii conservatoare, in cursul unui vot intern pentru a incerca sa rezolve criza din tabara conservatoare in jurul succesiunii cancelarului Angelei Merkel, noteaza AFP. Comitetul executiv al CDU, dupa o reuniune de peste sase ore, s-a pronuntat pentru candidatura presedintelui sau in fata celei a popularului lider bavarez Markus Soder, au facut cunoscut mai multi participanti. Markus Soder indicase in cursul zilei ca va respecta decizia acestei instante. …