- Ana-Maria Popescu (cunoscuta si ca Ana-Maria Branza) a castigat cu 15-13 la proba de spada, in fata Violettei Kolobova. In turul I, romanca a invins-o pe estonianca Katrina Lehis, cu 15-14, in turul II pe Courtney Hurley, cu 15-9, in optimi pe sud coreeanca Sera Song, cu 15-7, in sferturi pe Nicol Foiletta,…

- Ana Maria Popescu a adus prima medalie pentru Romania la editia a 7-a a Jocurilor Mondiale Militare de la Wuhan (China) obtinand argintul la spada individual, informeaza site-ul clubului CSA Steaua, unde este legitimata sportiva. ''Sambata, 19 octombrie, proba de spada feminin individual a adus…

