Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda un imprumut de 68 de milioane de euro producatorului de aparate electrocasnice Arctic pentru finantarea constructiei unei fabrici de mare capacitate axata pe productia de masini de spalat, cu ajutorul unor tehnologii avansate de fabricatie si a eficientei date…

- R.Moldova va primi un credit de 80 milioane euro de la Banca Europeana de Investiții pentru interconectarea electrica cu Romania. Aceasta dupa ce astazi Parlamentul a ratificat contractul de finantare semnat cu BEI la 20 decembrie 2017.

- „Ce avem noi acum pe hartie? Si asta o s-o si punem pe site, sa vedeti ca nu sunt vorbe in vant si scrieri in vant. Peste 60 de proiecte cu valoare de peste 145 de milioane de euro, din care 4,8 milioane e contributia noastra. Marea sansa este ca pe proiectele europene contributia noastra,…

- In politica romaneasca, una dintre temele recurente este implicarea miliardarului George Soros in afacerile interne ale țarii noastre. Ce putere a caștigat investitorul? Cum acționeaza? Ce formație politica susține? Aceste intrebari revin in atenția guvernanților. Un jurnalist aduce mai multe informații…

- BSH Hausgerate, filiala a grupului Bosch, va incepe in toamna acestui an construirea fabricii de mașini de spalat la Simeria unde producția de test ar trebui sa fie demarata la inceput de 2020, iar cea de serie, intre martie și iunie in același an. In 2021 ar trebui sa fie produse 700.000 de mașini…

- Fondul de investitii ForeVest Capital Partners a contractat un credit de 11 milioane euro de la Intesa Sanpaolo Bank Romania pentru achizitia cladirii de birouri Lascar 31 Business Center din Bucuresti, unde isi au sediul o serie de institutii financiare si organizatii europene, respectiv Comisia Europeana,…

- Romania concureaza cu Slovacia pentru o investitie de 400 de milioane de euro a unui producator auto chinez care vrea sa construiasca masini electrice in Europa, in parteneriat cu BMW, informeaza publicatia Hospodarske Noviny.