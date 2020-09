Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea europarlamentarului PSD Victor Negrescu, de a aloca 2% din Planul european de relansare catre sectorul creativ si cultural, a fost inclusa in rezolutia care a fost aprobata astazi de Legislativul european.

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Europarlamentarul Victor Negrescu, ales vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultura din Parlamentul European, pentru eforturile de sprijinire a educației, culturii și tinerilor in timpul crizei COVID-19 Europarlamentarul Victor Negrescu a fost ales, astazi,…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a fost ales, astazi, vicepresedinte al Comisiei pentru Educatie si Cultura (CULT) din Parlamentul European, ca urmare a eforturilor sale din ultimele luni privind dezvoltarea de proiecte si initiative in domeniu in contextul crizei COVID-19. De altfel, Victor Negrescu…

- "Se impune igiena riguroasa a mainilor dar multe școli au toaletele in curte sau nu au dezinfectanți", spune social-democratul, care subliniaza și faptul ca multe familii care au dificultați sa le asigure copiilor hrana necesara nu-și vor putea permite sa le cumpere acestora maștile zilnice, daca…

- Reprezentanții Guvernului vorbesc tot mai des despre scenariul invațamantului hibrid, in care o parte dintre elevi vor merge la școala, iar alții vor invața online, prin rotație. Dar subiectul este de interes pentru intreaga Uniune Europeana, iar la Bruxelles se pregatesc strategii pentru educație…

- Romania nu a existat in negocierile de la summitul UE in care s-a discutat planul de relansare și a pierdut, susține europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Am plecat cu traista plina de promisiuni și am venit cu ea goala”, spune Negrescu. Acesta explica, printre altele, intr-o postare pe Facebook,…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat in plenul Parlamentului European, alocarea a 2% din Planul de relansare european pentru salvarea sectorului cultural si creativ. Acesta considera ca si statele membre trebuie sa faca la fel si denunta lipsa de masuri din partea Guvernului Romaniei in vederea…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR-PLUS) a fost numit co-raportor al Parlamentului European pe Facilitatea de Redresare si Rezilienta (560 de miliarde de euro) din Planul de Relansare de 750 de miliarde de euro intitulat NextGenerationEU pe care UE il pune la dispozitie statelor membre pentru…