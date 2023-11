Stiri pe aceeasi tema

- Punctajul maxim realizat la sesiunea de rezidențiat din domeniul medicina a fost de 936 puncte, iar punctajul minim de promovare, conform baremului inițial de 65%, este de 608 puncte. In aceasta situație, ar fi putut alege un loc sau un post in specialitate maxim 3.696 candidați din cele 4.327 locuri…

- Candidații au la dispoziție doar 4.925 de locuri si 365 de posturi pentru admiterea in domeniile Medicina, Medicina dentara și Farmacie, iar punctajul minim de admitere este, de anul acesta, cu 5 procente mai mare decat in anii anteriori. Peste 10.000 de absolvenți ai Universitaților de Medicina…

- Peste 10.000 de candidati concureaza anul acesta pentru 5.290 de locuri la examenul de intrare in rezidentiat, iar domeniile pentru care se organizeaza concursul sunt medicina, medicina dentara si farmacie. Examenul are loc in sase centre universitare din tara. Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila,…

- Anul acesta, pentru concursul de admitere in rezidențiat, ce va fi organizat de catre Universitatea de Medicina și Farmacie Carol Davila din București, in centrul Expozițional ROMEXPO din Capitala, duminica, 19 noiembrie, s-au inscris 3.775 de absolvenți

- Ministerul Sanatații organizeaza duminica, 19 noiembrie 2023, concursul național de intrare in Rezidențiat pe loc și pe post pentru domeniile Medicina, Medicina dentara și Farmacie, care se desfașoara in șase centre universitare din țara: Targu Mureș, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Craiova.…

- Șefa DSP, Daniela Marinela Odeh, a transmis ca 23 de candidați au optat pentru domeniul medicina, 16 pentru domeniul medicina dentara și 18 pentru domeniul farmacie. Doamna Odeh a precizat ca pentru examenul de rezidențiat pe post, in județul Suceava au fost publicate patru posturi, toate la Spitalul…

