- Meciul dintre Timisoara Saracens si CSM Bucuresti este derbyul etapei a 10-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, cele doua echipe fiind in lupta directa pentru o pozitie care sa le asigure o semifinala pe propriul teren. ''Cu un moral excelent dupa victoria obtinuta pe Arena Zimbrilor in fata marilor…

- Tanarul jucator constantean de tenis de masa din Constanta Cristian Pletea a facut parte din echipa nationala de seniori a Romaniei care a intalnit Slovenia, la Bucuresti, in primul meci din turneul de calificare la Campionatul European pe echipe din 2019. Romania a pierdut meciul cu 2 3, dupa ce a…

- Face ce face SCM Politehnica și tot cedeaza acasa cu formațiile din București. Dupa CSM și Steaua a venit randul lui Dinamo sa dea drumul la muzica in vestiarul de pe Bega. In ziua in care clubul a anunțat cu pompa ca i-a prelungit contractul antrenorului Pero Milosevic, elevii acestuia au cedat in…

- Ronald Gavril și-a revenit din pumni: ”Sunt bine fizic și psihic”. Boxerul roman Ronald Gavril, care a pierdut in urma cu o saptamana meciul pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie cu americanul David Benavidez, a declarat, vineri, ca si-a revenit psihic si fizic dupa acest esec. ”Buna…

- Handbaliștii alb-violeți vor pierde probabil poziția de lider la finele etapei a 18-a. SCM Politehnica a fost invinsa pe teren propriu de puternica CSM București, scor 26-29 (11-16). Incurajați de galerie și de un public mai numeros ca de obicei handbaliștii alb-violeți s-au apropiat la doua goluri…

- Cristina Neagu a declarat vineri, inaintea antrenamentului echipei CSM Bucuresti, ca meciul de duminica cu Rostov pe Don se anunta la fel de dificil precum cel cu Gyor ETO, dar bucurestencele au avantajul terenului propriu.

- Echipa de volei Unirea Dej a caștigat ieri cu scorul de 3-0 meciul din deplasare, disputat cu incepere de la ora 18:00, impotriva Clubului Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara, echipa aflata pe ultima poziție a clasamentului Diviziei A1 la volei masculin. Partida, care a contat pentru…

- Elina Svitolina, numarul 4 mondial, care afost eliminata de belgianca Elise Mertens, pozitia 37 WTA. Aceasta i-a administrat un sever 6-4, 6-0 si va juca pentru prima data in semifinalele unui turneu de Grand Slam. Partida a durat o ora si 15 minute de joc. Svitolina era una dintre jucatoarele…