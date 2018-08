Succes la „botezul” în Circuitul ITF de senioare Adversara sa Adriana Andronache (19 ani) a abandonat la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea jucatoarei din orasul nostru, in turul secund urmand a se duela cu Andreea Scurtu (16 ani).

„Am avut emotii la acest prim meci, dar ma bucur ca am reusit sa joc bine. Imi pare rau ca adversara mea a trebuit sa se retraga… Stilul meu de joc este unul care se bazeaza pe defensiva, in disputa de astazi (nr. sambata) reusind sa imi pun in valoare «armele». In primul rand vreau sa ma simt bine la ITF Arad, pentru ca nu pot pretinde foarte multe la acest prim turneu”, ne-a declarat Iulia Marko.

… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

