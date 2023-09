Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a doua etapa a Campionatului Județean U19, FC ASA Targu Mureș a reușit sa invinga in deplasare ACS Sporting Gornești cu scorul de 6-1. Totodata, 5 jucatori din primul 11 fac parte și din lotul echipei de seniori. „Golurile echipei noastre au fost marcate de urmatorii jucatori: Moldovan, Ivacson,…

- Echipa de baschet masculin U15 din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a inceput sezonul 2023-2024 cu un prim turneu al Campionatului Național, organizat la Targu Mureș. „Baieții conduși de catre antrenorul Vlad Pora s-au descurcat bine, au obținut doua victorii clare și au cedat un…

- Echipa de baschet feminin din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a primit in vestiar o noua jucatoare. Este vorba despre noul pivot al echipei, Domokos Kinga Reka. „Inalta de 1,90 centimetri, jucatoarea de 29 de ani a crescut in Ojdula, și-a inceput cariera de baschetbalista la Targu…

- Echipa de futsal din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, recent promovata in Liga I, a intalnit cealalta promovata, Mausolelul din Marașești, intr-un meci disputat pe teren propriu. Partida s-a incheiet cu victoria formației vizitatoare, care s-a impus cu scorul de 5-1. „Baieții antrenați…

- Doi sportivi din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș au concurat la București, unde s-au intrecut in probele de Wushu-sanda și full contact fighting. Potrivit paginii de Facebook a CSM Targu Mureș, Serafim Rafael Hancu a obținut medaliile de argint, iar Silviu Ionuț Țarca a obținut medaliile…

- Prima etapa din noul sezon la junioare II a adus fața in fața cele doua echipe din Targu Mureș inscrise in campionat. In meciul disputat duminica, 17 septembrie, echipa de handbal a Clubului Sportiv Municipal (CSM) din Targu Mureș a jucat impotriva echipei LPS Targu Mureș. Scorul final a ajuns la 37-27…

- AirConnect (Romania) renunța la zborurile comerciale regulate de pe rutele București – Sibiu și București – Targu Mureș. Compania aeriana romaneasca a anulat in ultimele luni patru rute, iar in saptamanile ce urmeaza va renunța la alte doua rute regulate. Datele din sistemul de rezervari al companiei…

- Pentru ca mulți localnici nu-și cunosc suficient propria localitate, Junior Chamber International s-a gandit sa reia proiectul de succes „Turist in orasul tau", inceput in 2019. Astfel ca JCI Targu Mures invita localnicii dar și turiștii aflați in trecere sa descopere cu ajutorul unor ghizi specializati…