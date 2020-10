Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica nu va mai disputa sase meciuri in al doilea turneu „pandemic” din Liga Zimbrilor. FR Handbal a decis ca gruparile care nu pot participa din cauza infectarilor sa piarda jocurile la masa verde. Timisorenii nu le vor mai infrunta astfel pe CSM Bacau si Magnum Botosani, dar nu se declara incantati…

- SCM Politehnica si-a aflat programul urmatorului turneu care comprima mai multe runde din Liga Zimbrilor. Tot la Sf. Gheorghe, jud. Covasna, handbalistii alb-violeti vor disputa nu mai putin de sase etape in opt zile. Printre adversarele gruparii banatene din acest calup de meciuri importante se numara…

- SCM Politehnica, fosta detinatoare a Cupei Romaniei, nu va reveni cu mana goala din Covasna. Handbalistii alb-violeti au castigat astazi finala mica a competitiei in moderna sala Polivalenta din Sfantu Gheoghe, dupa ce au invins-o pe CSM Bacau cu 30-28. Timisorenii au dominat jocul pentru medalia de…

- Lunga asteptare a luat sfarsit. ASU Politehnica a infruntat din nou Mioveniul in prologul sezonului, dar de aceasta data tabela a ramas intacta. 0-0 desi alb-violetii au fost aproape de gol in repriza secunda, in timp ce argesenii au lovit de doua ori transversala prin executiile italianului Davide…

- Un numar de 59 de persoane varstnice dintr-un azil din București au fost depistate pozitivi la testul pentru noul coronavirus. De asemenea, alti 74 de varstnici se afla in izolare, la nivelul unitatii medico-sociale. Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitați a transmis ca starea pacienților…

- Cele doua timisorene din Liga 2 au fost primele care au primit „bilet de ordine” la stabilirea tintarului. ASU Politehnica va debuta acasa in noul sezon, avand un meci greu cu CS Mioveni. De partea cealalta Ripensia are primul meci, „afara” pe terenul lui FC U Craiova. ASU Poli si Ripensia alterneaza…

- ASU Politehnica are trei din trei in testele verii pe gazon. Astazi, pe „Stiinta”, elevii lui Octavian Benga au intalnit in premiera echipa CS Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, o grupare ambitioasa din Liga a IV-a Alba. Rezultatul si evolutia scorului au amintit de victoria de Ezerisul, de…

- Un bucurestean in varsta de 52 de ani, suspectat ca a retras bani de pe un card bancar pe care il gasise, a fost retinut de politistii argeseni si apoi arestat preventiv. Barbatul ar fi folosit cardul la mai multe bancomate din Pitesti, scrie Agerpres.In ziua de 18 iunie, barbatul de 52 de ani, impreuna…