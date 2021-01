Subway, popularul lanţ american de fast-food, dat în judecată pentru folosirea de ''ton falsificat'' Lantul american de restaurante fast-food Subway va trebui sa explice unui tribunal din California compozitia unuia dintre celebrele sale sandvisuri dupa ce clientii au denuntat ca tonul folosit este falsificat, relateaza EFE.



In plangerea depusa, se arata ca ceea ce Subway anunta drept un sandvis cu ton este de fapt un amestec de mai multe ingrediente, care nu au legatura cu tonul si care ii imita infatisarea.



Acuzatia, pe care compania a respins-o transant, a fost formulata dupa s-au realizat "teste de laborator in care nu s-au gasit probe de ton in mostre" si care incearca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva clienți din SUA ai lantului american de restaurante fast-food Subway au denunțat ca in compoziția unuia dintre sandvișurile sale se folosește un amestec de ingrediente care imita tonul, dar care nu are nicio legatura cu acesta. Subway va trebui sa explice acum unui tribunal din California amestecul…

- Lantul american de restaurante fast-food Subway va trebui sa explice unui tribunal din California compozitia unuia dintre celebrele sale sandvisuri dupa ce clientii au denuntat ca tonul folosit este falsificat, relateaza EFE. In plangerea depusa, se arata ca ceea ce Subway anunta drept un…

- Un barbat din statul american California a trait trei luni intr-un aeroport din Chicago, pentru ca i-a fost frica sa revina acasa, din cauza pandemiei. In tot acest timp, nimeni dintre angajatii aeroportului nu i-a sesizat prezenta.

- Vanessa Bryant (38 de ani), vaduva marelui Kobe Bryant, și-a acuzat mama, pe Sofia Urbieta Lain, ca vrea sa obțina o parte din averea fostului baschetbalist. Kobe Bryant (41 de ani), fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers, a murit in luna ianuarie a acestui an, impreuna cu fata sa, Gianna,…

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu sustine ca va castiga in instanta si in dosarul pentru care a fost trimis, marti, in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, asa cum s-a intamplat si…

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu sustine ca va castiga in instanta si in dosarul pentru care a fost trimis, marti, in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, asa cum s-a intamplat si intr-un…

- Mike Tyson (54 de ani) l-a intalnit pe Roy Jones Jr. (51 de ani) intr-o lupta defsfașurata in aceasta dimineața, la STAPLES Center din Los Angeles, California. Dupa 8 runde spectaculoase, meciul s-a incheiat la egalitate. Cei 15 ani de pauza nu s-au vazut., iar „Iron Mike” a reușit un meci de excepție,…

- Cinci cadre didactice de la UMF Cluj-Napoca, suspectate ca nu ar fi sustinut cursuri de formare continua pentru farmacisti, au fost trimise trimise in judecata pentru abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Aproape 50 de cursanti au primit diplome, desi nu au luat parte la cursuri si nici…