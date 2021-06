Stiri pe aceeasi tema

- Analize de laborator facute pe sendvisuri cu ton de la Subway comandate de New York Times nu au reusit sa identifice ADN de ton, relateaza The Guardian. Un reporter a cumparat sendisuri cu ton de la trei magazine Subway din Los Angeles, apoi le-a dus la un laborator specializat în testare pestelui.…

- Mai multe analize de laborator efectuate asupra sendvisurilor cu ton de la Subway nu au reusit sa identifice ADN de ton, relateaza The Guardian, citat de News. In luna ianuarie a acestui an, lanțul american de fast-food a fost dat in judecata pe motiv ca tonul folosit este ”falsificat”. Potrivit sursei…

- Pentru trei mici, doua chifle și o apa plata, bucureștenii au venit cu noaptea in cap la Centrul de vaccinare din Piața Obor. Nici nu se ridicase cortul, ca oamenii incepusera sa se așeze la rand. Dintre toate bonusurile oferite pentru a atrage oamenii sa se vaccineze anti Covid 19, acesta pare sa aiba…

- Diana Șoșoaca a facut scandal la centrul de vaccinare drive-through din Piața Constituției. S-a certat cu medicii acuzand ca oamenilor carora li se injecteaza serurile anti-COVID-19 nu le sunt prezentate și efectele adverse. “Hai sa vedem și noi cum are loc un act medical in mijlocul strazii, intr-un…

- Purtatorul de cuvant al ISU Braila, Ștefan Stoian, a declarat joi, la Antena 3, ca cisterna care s-a rasturnat pe DN 21A, intre localitatile Baraganu si Tandarei, a explodat. „Nu a fost ranita nicio persoana aflata la locul interventiei, echipajele si-au luat masurile de precautie”, a adaugat purtatorul…

- S-a lasat cu scandal dupa ultima intalnire pe care Bianca Dragușanu a avut-o cu fostul sau partener, Alex Bodi. Fosta vedeta TV a ieșit dintr-un salon de infrumusețare și a țașnit direct in mașina, pentru a scapa de urmaritor. Alex Bodi s-a facut foc și para atunci cand a auzit ca Bianca Dragușanu a…

- Damiano David, solistul trupei italiene castigatoare a Eurovision 2021 suspectat ca a consumat droguri in timpul finalei de sambata seara, a fost exonerat in urma unei anchete si dupa ce a fost testat in acest sens, a anuntat European Broadcasting Union. Banuielile au aparut imediat ce pe internet au…

- Demolarile chioșcurilor de la metrou a continuat și in noaptea de miercuri spre joi, in stația Crangași. Comercianții nu s-au dat plecați ușor și s-au baricadat in magazine. Echipa Primariei Sectorului 6 s-a dus la stația de metrou Crangași, la miezul nopții, dupa ce metroul s-a inchis. De frica sa…