- Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri initiativa Guvernului privind reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui an, in ideea de a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus,…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 238 noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 153 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 2.363 de persoane. Alte 96.693 de persoane sunt in izolare…

- Autoritatile s-au angajat sa acopere costul cazarii, manzarii, bauturii si medicamentelor pentru calatorii testati pozitiv cu coronavirus dupa intrarea in Cipru. Turistii vor suporta numai costul transferului catre aeroport si al biletului de intoarcere in tara de origine. Un spital cu o capacitate…

- Autoritațile locale germane au comunicat ca in cadrul cercetarilor suplimentare realizate de catre acestea, printre persoanele confirmate a fi infectate cu COVID-19 se numara și 47 de cetațeni romani. Citește și: Romani infectati cu coronavirus, intr-un abator din Germania. In total, 92 de…

- In paralel, autoritațile sanitare vor continua lupta cu Covid-19. Raman de ingrijit in spitale aproximativ 3.000 de bolnavi. Persoanele varstnice și cu sanatatea fragila nu vor fi obligate sa ramana in izolare insa li se recomanda prudența și cat mai puține contacte cu exteriorul. Pentru a controla…

- Autoritațile din intreaga lume sfatuiesc oamenii sa respecte regulile și sa nu iși paraseasca locuințele pe perioada pandemiei de coronavirus. Pentru a se asigura ca sunt respectate aceste reglementari, autoritațile din Indonezia au recurs la o metoda neobișnuita, dar care pare ca are efect.

- Principalele masuri anuntate de M.A.I au fost legate de parasirea locuintei în anumite intervale orare, închiderea mall-urilor si a cabinetelor dentare, dar si o masura prin care autoritatile locale vor avea grija de persoanele în vârsta. Conform Articolului 8, persoanele…

Criza declanșata la nivel mondial de noul COVID-19 a adus acasa sute de mii de romani aflați la munca in strainatate. Iar Timișul nu face excepție...