- Birocratia in Romania in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene este generata de doi factori, unul intern, iar celalalt extern, a declarat, vineri, la Panciu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, potrivit Agerpres. Prezent la Consultarile cetatenesti privind viitorul…

- Fiecare agricultor din Uniunea Europeana trebuie sa beneficieze de un sprijin similar, a declarat, vineri, la Panciu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, in cadrul Consultarilor cetatenesti privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tema Politica Agricola Comuna si Dezvoltare…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre, in toate zonele, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, joi, la Universitatea Ovidius din Constanta, in deschiderea reuniunii cu tema "Conectivitate, competitivitate,…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene si Institutul European din Romania, organizeaza vineri, 13 iulie 2018, la Panciu, o noua editie a „Consultarilor cetatenesti pentru viitorul Uniunii Europene“, in parteneriat cu Primaria Panciu.

- Potrivit unui comunicat de presa, Ministerul Afecerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat, miercuri, dezbaterea la nivel de experti intitulata "Brexit, incotro? Perspectivele retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si implicatiile pentru Romania".Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat miercuri, 11 iulie, dezbaterea la nivel de experți intitulata „Brexit, incotro? Perspectivele retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana și implicațiile pentru Romania“. Evenimentul, gazduit…