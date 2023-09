Subvenție la gaze și electricitate: Până când vor putea beneficia românii de această facilitate Subvenție la gaze și electricitate: Pana cand vor putea beneficia romanii de aceasta facilitate Subvenție la gaze și electricitate: Pana cand vor putea beneficia romanii de aceasta facilitate Timp de inca un an și jumatate, romanii vor beneficia de prețuri subvenționale la gaze naturale și la energie electrica. Compania naționala Transgaz a anunțat faptul ca avem stocata deja o cantitate de gaz care depașește 90% din capacitatea totala de […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

