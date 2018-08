Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Australia debuteaza azi la Campionatul Mondial 2018. Cele doua se dueleaza de la ora 13:00, in primul meci din Grupa C. Meciul va fi liveTEXT cu video și foto pe GSP.RO și in direct pe TVR 1 și TVR HD. liveVIDEO și TEXT de la ora 13:00 » Franța - Australia Click AICI pentru liveTEXT Echipele…

- Editia a 21-a a Cupei Mondiale de fotbal va fi gazduita de Rusia cu incepere de joi si pana pe 15 iulie, pe 12 stadioane din 11 orase. Competitia va fi deschisa joi, la ora 18,00, de meciul dintre echipa gazda, Rusia, si Arabia Saudita, in cadrul Grupei A, pe stadionul Lujniki din Moscova.…

- Simona Halep a câștigat, sâmbata, primul sau titlu de Grand Slam, dupa o victorie istorica în finala de la Roland Garros, în fața americancei Sloane Stephens.Victoria româncei a facut furori în lumea tenisului, iar zeci de jucatoare din circuitul…

- Fostul antrenor al Simonei Halep Wim Fissette a declarat ca, in opinia sa, jucatoarea romana este marea favorita la castigarea trofeului la Roland Garros, titreaza News.ro. “Este cu adevarat dificil sa spui cine va castiga turneul. Pentru mine, marea favorita este Simona Halep. A jucat foarte bine la…

- Spectacol de lumini pe cladirea Operei din Sydney, Australia. O serie de 23 de desene cinetice au fost proiectate in cadrul festivalului Vivid Sydney, ajuns la cea de a zecea editie.Mii de oameni au urmarit evenimentul de pe faleza portului din Sydney.

- Uca Marinescu, cea mai cunoscuta exploratoare din Romania si prima sexagenara din lume care a atins pe schiuri, intr–un singur an calendaristic (2001), cei doi poli ai Pamantului, se va afla in mijlocul simleuanilor joi, 24 mai, de la ora 16. Evenimentul este organizat si gazduit de Centrul Național…

- Barbatul de circa 40 de ani, din suburbia Bondi, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a castigat la 6 mai 1.020.487 de dolari australieni (644.000 de euro), iar sambata a dat din nou lovitura, obtinand 1.457.834 de dolari australieni. ''Mi-am spus ca e prea frumos sa fie adevarat'', a…

- David Goodall, un om de stiinta din Australia in varsta de 104 ani, a fost eutanasiat, astazi, la ora locala 12.30 intr-o clinica din Basel Elvetia. Desi nu era bolnav in stadiul terminal el a hotarat sa-si incheie socotelile cu viata.