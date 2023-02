Subvenție de 73 euro pentru crescătorii de vaci de lapte. Cine primește ajutorul Crescatorii de vaci vor primi o subvenție de 73 euro/cap de animal, care are rolul de a compensa pagubele produse de razboiul din Ucraina. Ajutorul de stat ar urma sa ajunga la un efectiv de 602.740 de animale pentru care este alocata o suma de 217,7 milioane lei. Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul de creștere al bovinelor, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei a fost aprobata, miercuri, de Guvern. Valoarea totala care poate fi acordata pentru fiecare intreprindere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

