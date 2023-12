Stiri pe aceeasi tema

- ”PNL a facut bugetul. Ministrul de Finante, daca stiu eu bine, daca nu s-a intamplat ceva in ultimele ore, e de la PNL. Sa fii uimit, dupa ce ai trimis un buget catastrofal in Parlament… acuma ce sa va spun? Au uitat ca banii pentru 26 de spitale, care sunt in programul BEI, acum apare in bugetul pentru…

- Fermierii vor primi anul viitor un sprijin direct de 100 de euro pe fiecare hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, banii necesari fiind alocati in bugetul pe anul 2024, a anuntat luni ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Avem in cadrul Ministerului Agriculturii in bugetul…

- MInistrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a participat, sambata, la Targul „Poftim, din Romania!”, organizat de Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia, in parteneriat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in Parcul Tudor Arghezi, din Bucuresti,…

- „Targul de lasatu‘ secului” este organizat miercuri, in curtea Ministerului Agriculturii in vederea sprijinirii produselor romanești și a producatorilor locali. Aici, ministrul Florin Barbu a precizat ca „iși dorește foarte mult ca locuitorii din Bucuresti sa poata cumpara produse romanesti”. Ministerul…

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind instituirea unui mecanism de consultare si reactie coordonata in contextul implementarii sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a explicat ca importurile de grau, porumb,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, vineri, la Timisoara, dupa o intalnire cu fermierii si cu primarii PSD din judet, ca se va incerca dublarea tranzitului de cereale din Ucraina, prin bratul Sulina, si a anuntat ca cerealele din import vor fi verificate. Daca nu vor fi conforme, amenzile…

- Intrebat, la Timisoara, daca sunt mecanisme de compensare pentru fermierii care in ultimul an s-au plans de pierderi tot mai mari, din cauza razboiului din Ucraina, Florin Barbu a precizat ca a solicitat o subventie. ”Atunci cand am mers la Varsovia si alaturi de cele 5 state am semnat o pozitie comuna…

- Intr-o declarație facuta in direct la AGRO TV , ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat o reforma majora menita sa simplifice și sa eficientizeze procesul de accesare a fondurilor europene pentru fermierii romani. Conform declarației sale, fermierii vor avea nevoie de un…