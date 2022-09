Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care se subvenționeaza acciza pentru motorina folosita in agricultura. Este vorba despre o schema de ajutor prin care agricultorii romani sunt ajutați sa faca fața scumpirilor carburanților utilizați pentru muncile agricole. „Fermierii romani au parte de…

- Suprafata agricola afectata de seceta a crescut la 450.198 de hectare in 35 de judete, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Pe aproape jumatate dintre acestea - 206.815 hectare - s-a cultivat grau si triticale.

- Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns, luni, la 430.996 de hectare in 34 de judete, conform raportarii centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR .Potrivit sursei citate, din aceasta suprafata, 206.815 hectare au fost cultivate cu grau si triticale, 102.460 de hectare…

- Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns, joi, la 429.240 de hectare in 34 de judete, conform raportarii centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Potrivit sursei citate, din aceasta suprafata, 206.815 de hectare au fost cultivate cu grau si triticale, 33.316 de hectare…

- Evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de seceta pedologica extrema instalata in județul Satu Mare se deruleaza in baza ordinului prefectului, fiind constituite patru comisii mixte, formate din reprezentanți ai Direcției Județene Agricole, ai APIA (Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura)…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vrea sa inchirieze un spatiu de birou situat intr un imobil din municipiul Constanta pentru Centrul Regional POPAM Constanta, responsabil cu implementarea si controlul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2012 2020 vezi sectiunea "documente".Valoarea…

- Suprafata afectata de seceta la culturile la care s-a incheiat recoltatul a crescut la aproximativ 70.562 hectare, din 14 judete, iar procesul de constatare a pagubelor este in plina desfasurare, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Facem precizarea ca in prezent sunt…

- Bani pentru crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița: Ce suma vor primi fermierii romani Bani pentru crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița: Ce suma vor primi fermierii romani Subvenția pentru crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița va fi acordata și in acest an, anunța…