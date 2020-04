Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a plasat in carantina a doua tabara de migranti saptamana aceasta dupa ce un barbat de 53 de ani a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a declarat duminica Ministerul Migratiei, informeaza aawast.com. Un barbat afgan, care a fost gasit infectat, traieste impreuna cu familia sa in tabara Malakasa,…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, sambata, la Antena 3 ca multe persoane aflate in carantina in centre din București nu respecta izolarea, fac scandal și, mai mult decat atat, distrug spațiile in care sunt cazate."Sunt situații la nivelul centrelor de carantina, situații…

- La nivelul spitalului Gerota, apartinand Ministerului Afacerilor Interne, au fost efectuate activitati de dezinfectie si igienizare, iar in acest moment carantina a fost ridicata.Personalul medical si tehnic a intrat in spital pentru a efectua alte activitati necesare precum nebulizarea tuturor spatiilor.Activitatile…

- Procuratura Anticorupție i-a inaintat astazi invinuirea lui Constantin Țuțu pentru trafic de influența și imbogațire ilicita. Dupa audieri, fostul deputat a fost plasat in carantina, la domiciliu, pentru urmatoarele 14 zile. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de

- O studenta a Universitatii Tehnice din Moldova a fost diagnosticata cu coronavirus. Caminul unde locuia fata este in carantina incepand cu dimineata zilei de joi, 19 martie, pentru o perioada de 14 zile. In cladire au ramas aproximativ 50 de persoane. Accesul este interzis, scrie JurnalTV.

- Veste buna! Rezultate negative la testul coronavirus pentru 64 de argeșeni aflați in carantina. Informația ne este transmisa de Prefectura Argeș. Astfel, s-a primit rezultatul NEGATIV pentru un numar de 64 de probe finalizate pana in acest moment pentru persoanele aflate in carantina, in județul Argeș.…

- Ziarul Unirea Aventurile unui roman plasat in carantina din cauza coronavirusului, pe care birocrația l-a impiedicat sa-și obțina, inițial, concendiu medical Aventurile unui roman plasat in carantina din cauza coronavirusului, pe care birocrația l-a impiedicat sa-și obțina, inițial, concendiu medical…

- In acest moment, 52 de argeșeni sosiți din Italia sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Informația ne este transmisa de Sorina Honțaru, șefa Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș. Niciunul nu este suspect de coronavirus. De asemenea, alți cinci argeșeni sunt in carantina la București. Nicio…