Substanţe nutritive de care are nevoie pielea vara Vitamina E Savoarea unica si calitatile nutritionale ale uleiului de masline l-au facut subiectul multor studii stiintifice. S-a dovedit ca este bogat in acizi grasi Omega-3, buni pentru sistemul cardiovascular, si in vitamina E, de nelipsit vara, deoarece sporeste toleranta pielii la soare si favorizeaza cicatrizarea in caz de arsuri. Pentru a profita de beneficiile lui si pentru a nu creste aportul caloric, foloseste doar o lingura de ulei de masline, de preferat in salate, sau maseaza-ti pielea cu el, dupa plaja. Seleniu Cel mai bun protector al celulelor epiteliale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

