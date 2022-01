Stiri pe aceeasi tema

- Europa, epicentru actual al pandemiei de COVID-19, a depasit pragul de 100 de milioane de cazuri inregistrate de la descoperirea virusului in decembrie 2019, mai mult de o treime din totalul contaminarilor de pe glob, potrivit datelor prezentate de agentia France Presse sambata. Cele 100.074.753 de…

- Marea Britanie va avea vineri cea mai calda zi de Saint-Sylvestre, cu peste 15 grade înregistrate în nord-estul țarii, a anunțat serviciul meteorologic britanic (Met Office), citat de AFP.„Coningsby, Lincolnshire, a înregistrat astazi o temperatura de 15,3 grade, ceea ce…

- In total 8.240 de bolnavi de COVID-19 erau spitalizati la 22 decembrie in Regatul Marii Britanii, iar dintre aceștia 842 erau in stare grava, la ATI, conectați la ventilator.Dar Boris Johnson i-a indemnat miercuri pe englezi sa fie prudenți la sarbatorirea Noului An, la festivitațile care incep vineri.…

- Țara, una dintre cele mai afectate din Europa de pandemie, a inregistrat 18 decese suplimentare in 24 de ore, bilanțul total ajungand la 148.021, relateaza AFP.Aceste cifre nu includ, totuși, Irlanda de Nord și Scoția, deoarece colectarea datelor este intrerupta din cauza sarbatorilor. La randul lor,…

- Marea Britanie se confrunta cu o raspandire fulgeratoare a variantei Omicron. Marți s-au inregistrat 129.471 de cazuri de Covid-19 in Anglia și Țara Galilor, un nou record de la inceputul pandemiei, relateaza AFP.

- Antrenorul argentinian Diego Pablo Simeone (51 ani) implineste astazi 10 ani de cand pregateste echipa spaniola Atletico Madrid. Din pacate pentru el, aceasta aniversare vine intr-un moment nu tocmai potrivit. Campioana Spaniei a ajuns la patru infrangeri consecutive in La Liga, cu Mallorca, Real Madrid,…

- "Un tsunami omicron vine" in Regatul Unit, avertizeaza premierul Boris Johnson, care anunta o accelerare a campaniei de vaccinare anticovid impotriva acestui val, relateaza AFP. "Nimeni nu trebuie sa se indoiasca: exista un tsunami omicron care soseste si mi-e teama ca nu este clar ca doua doze de vaccin…

- Varianta Omicron a coronavirusului se transmite comunitar in regiunile Angliei, a declarat luni ministrul britanic al Sanatații, da a subliniat ca este prea devreme sa spuna daca acest lucru „ne va scoate din drumul catre recuperare”, relateaza Reuters. Aparand introducerea unor reguli mai stricte pentru…