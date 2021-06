Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere Albita au descoperit peste 350 de fiole cu substante anabolizante ce urmau sa fie introduse ilegal in tara. Acestea erau ascunse in pereții laterali ai cabinei unui autocamion condus de un cetațean turc. Substantele au fost confiscate, iar barbatul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarași si comisari din cadrul Garzii de Mediu Calarași au descoperit, in urma unor controale efectuate asupra unor mijloace de transport, cantitatea de 27.800 kilograme deșeuri din plastic și sticla, pentru care șoferii nu au putut…

- Potrivit polițiștilor de frontiera in data de 12.06.2021, in Punctul de Trecerea a Frontierei Negru Voda politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali din cadrul DGV – Echipe Mobile, au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific unui autocamion inmatriculat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Giurgiu, au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui ansamblu rutier, cantitatea de 22.191 de kilograme de deseuri de alama (span), pentru care soferul nu a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au descoperit doi barbati ascunsi intr un ansamblu rutier sosit din Turcia. In data de 21.04.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, judetul Constanta, politistii de frontiera au efectuat, pe sensul de intrare…

- Toate produsele au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, sub scaunul soferului unui autocar, bijuterii in valoare totala de peste 185.500 lei. In data de 14.04.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni - judetul Satu Mare au depistat un cetatean roman care a incercat sa introduca ilegal in țara 69 sticle cu produse de parfumerie, ce purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. Marti, 23 martie a.c.,…

- Politistii de frontiera de la PTF Bors II au descoperit 46 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal frontiera pe la Vama Bors II, ascunsi intr-un automarfar, condus de un cetatean turc, potribvit news.ro. Potrivit ITPF Oradea, cei 46 de cetateni au varste cuprinse intre 7 si 54 de ani si…