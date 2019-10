Substanţă toxică împrăştiată pe o stradă celebră din Londra. O persoană a ajuns la spital Poliția a anuntat ca nu este vorba despre un act terorist. Aceasta a fost sesizata cu privire la aceasta posibila raspandire a unei substante toxice pe artera comerciala Brompton Road, unde se afla magazine a numeroase marci de lux. "Am tratat o persoana la fața locului și am dus-o la spital", a spus un purtator de cuvant al serviciului de ambulanța Londra, adaugand ca echipajul de pe ambulanța a fost pregatit sa gestioneze zone periculoase. Imediat, accesul pe faimoasa strada a fost inchis si mai multe persoane au fost evacuate. Pompierii au anuntat ca au fost chemati sa intervina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

