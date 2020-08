Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința britanici au descoperit ca un ingredient natural care se gasește in sprayurile impotriva țanțarilor poate ucide virusul SARS-CoV-2, potrivit The Guardian. Ministerul Apararii din Marea Britanie a publicat un raport al cercetatorilor, care arata ca Mosi-guard, un spray bazat pe Citriodiol…

- O substanța folosita la prepararea insecticidelor poate ucide tulpina de coronavirus care provoaca COVID-19, arata cercetarile laboratorului armatei britanice. Oamenii de știința de la Laboratorul de Știința și Tehnologie a Apararii (DSTL) iși impartașesc concluziile preliminare, astfel incat alții…

- Opiniile in randul cadrelor medicale sunt impartite cu privire la situatia pacientilor infectati cu COVID-19. Unii dintre medici sugereaza ca anumite tratamente sunt mai eficiente in tratarea formelor grave. De exemplu, folosirea medicamentului cu dexametazona a dus recent la o imbunatatire a sanselor…

- Tinerii care ies in cluburi de noapte și merg la plaje provoaca o creștere in numarul cazurilor de COVID-19 in intreaga lume, procentul celor cu varsta intre 15 și 24 de ani infectați cu coronavirusul crescand de trei ori in cinci luni, a avertizat OMS. O analiza a OMS asupra șase milioane de infecții…

- Florin Salam a fost ucis prin mai multe lovituri de cuțit, iar miercuri, in curtea casei lui Emi Pian, are loc priveghiul organizat in memoria acestuia. La eveniment au luat parte zeci de oameni, veniți sa-i aduca un omagiu liderului Duduienilor. De ce a murit Emi Pian. Substanta gasita in…

- Poluarea aerului favorizeaza cresterea semnificativa a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, spitalizarile si rata deceselor, potrivit unui studiu efectuat de cercetatori din Marea Britanie, informeaza cotidianul The Guardian. Potrivit studiului, expunerea pe termen lung a persoanelor la particule…

- Oamenii de știința din China au descoperit inca din 2013 urmele unui virus asemanator cu cel care provoaca Covid-19. Acestea sunt concluziile unei anchete realizate de The Times. Totul ar fi pornit de la o mina din sud-vestul Chinei, infestata cu lilieci și șobolani. Șase mineri de aici s-au imbolnavit…